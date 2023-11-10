Подоляк наголосив, що Зеленський майже щодня контактує з Залужним, і останніми місяцям змін в їхньому спілкуванні він не помітив.

В Офісі президента спростували факт виникнення розбіжностей між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Чутки про "розкол" з'явилися після статті головкома для The Economist, де він заявив про те, що війна РФ проти України стає позиційною.

Як пише Bloomberg, "масла у вогонь" тоді підлила протилежна заява Зеленського про те, що тупикової ситуації немає. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що "президент зробив надзвичайно важливе уточнення".

"Я не бачу жодних розбіжностей або конфліктів на рівні вищого військово-політичного керівництва", – уточнив він.

Подоляк наголосив, що Зеленський майже щодня контактує із Залужним. За його словами, за останні місяці жодних змін в їхньому спілкуванні не було. Президент і командувач армії продовжують обговорювати коригування військової стратегії країни.

Водночас ще одна людина з оточення Зеленського на умовах анонімності охарактеризував відносини між президентом і вищим командуванням як світ, далекий від "гучних заголовків", які з'являються в ЗМІ.

"Розкол" між Зеленським і Залужним

На початку листопада видання The Washington Post писало, що після місяців важкого контрнаступу напруженість у відносинах між вищим командуванням в Україні несподівано "вилилася" в публічний простір. Журналісти нагадали слова Зеленського про те, що "тупику" на полі бою немає, які прозвучали слідом за публікацією статті Залужного про ситуацію на передовій.

Тоді ж один з помічників президента заявив, що коментарі Залужного для ЗМІ "полегшують роботу" Росії.

"Після 20 місяців війни в раніше непохитній національній єдності України починають з'являтися громадські тріщини", – зазначили автори матеріалу.

Вас також можуть зацікавити новини: