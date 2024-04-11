Зокрема, мають розробити дорожню карту закінчення війни на засадах справедливості.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, чого варто очікувати від першого Глобального саміту миру, який відбудеться у червні в Швейцарії. Як передає кореспондент УНІАН, на спільному брифінгу з президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою у Вільнюсі глава держави поінформував, що запросив 12 країн-партнерів Ініціативи трьох морів (Тримор'я) не лише взяти участь у першому інавгураційному Глобальному саміті миру, а й долучити до саміту лідерів інших країн.

"Важливо, аби світова більшість реально своїми діями об'єдналась заради справедливого миру - так само, як усі об'єднані щодо цього у риториці", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Саміт миру відбудеться у червні. Глава держави сказав, що дата проведення саміту буде оголошена трохи пізніше. Він вірить, що більшість країн цивілізованого світу і тих, які підтримують справедливий мир, братимуть участь у цьому заході.

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"Там буде розроблена детальна карта щодо закінчення цієї війни з погляду справедливого миру, ґрунтуючись на резолюціях угод. І після цього цей документ буде опрацьований на технічному рівні. І буде дана можливість у тому чи іншому форматі, все це вирішать на першому саміті, - як змусити Росію до цих кроків, а ці кроки щодо справедливого миру", - наголосив Зеленський.

Окремо він сказав, що якщо не буде допомоги від США, то Україні буде дуже складно.

"Ми будемо втрачати наших людей. Втрачати наших воїнів, абсолютно безцінних. Питання не тільки в територіях, коли хтось розповсюджує такі російські наративи, що питання тільки в території. Питання в людях. А території також для нас важливі. Тому що, якщо ти не відновлюєш своєї територіальної цілісності - то й до тебе немає поваги і до твого суверенітету. І тоді - це заморожений конфлікт. Вже буде питання часу, коли Путін знову повернеться. Тому так важливо, аби усе було згідно закону при повазі до народу Україну, як і кожного демократичного народу, і при повазі до суверенітету нашої незалежної країни", - сказав Зеленський.

Глобальний саміт миру - що варто знати

Стали відомі дати проведення Глобального саміту миру за ініціативою України. Захід відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. На нього запросять представників більше 100 країн світу.

Зокрема, Швейцарія, яка буде господаркою саміту, сподівається прийняти представників більше 120 країн.

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