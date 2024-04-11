Президент Володимир Зеленський прокоментував схвалення Верховною Радою України нового закону про мобілізацію. Як передає кореспондент УНІАН, свою оцінку документу глава держави дав на спільному брифінгу з президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою у Вільнюсі.
Зокрема, у президента України запитали, чи новий закон про мобілізацію змусить українців, які виїхали за кордон, долучитися до Збройних сил України.
"По-перше, хотів би, щоби усі розуміли: у нас війна. І початок війни - це воєнний стан. Із запровадженням воєнного стану впроваджується мобілізація. Мобілізація йде, і згідно термінів відповідного законодавства, продовжувалась кожні три місяці українським парламентом. Постійно з початку війни. Нічого нового не існує", - сказав Зеленський.
Президент додав, що поширюється багато російських маніпуляцій і наративів щодо зриву мобілізації в Україні.
"Зверніть увагу на факти: мобілізація постійно йде як це і повинно бути згідно законодавства у воєнний час під час війни", - сказав Зеленський.
Також глава держави прокоментував сьогоднішнє ухвалення у Верховній Раді одного з законів щодо змін до мобілізації.
"На запит наших військ і військового керівництва є деякі зміни в мобілізації. І згідно цієї мобілізації є посилення контролю щодо ухилянтів. Але хочу вам сказати, будь-яка людина, і навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації і має мобілізаційний вік, і вона була ухилянтом або ще робила щось поза законом, вона і так порушувала те чи інше чинне законодавство", - підкреслив Зеленський.
Він зазначив, що у новому законі зафіксовані певні зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву.
Закон про мобілізацію
У четвер, 11 квітня, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутата.
Перед цим парламентарії підтримали вилучення з законопроекту норми про демобілізацію, яка була проголосована в першому читанні.
Зокрема, закон про мобілізацію передбачає новий порядок бронювання працівників. Так, уряд матиме місяць для того, щоб переглянути перелік критично важливих підприємств і визначитися з новим порядком бронювання.
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