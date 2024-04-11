Глава держави заявив, що зміни до деяких законодавчих норм краще допоможуть українському військовому керівництву.

Президент Володимир Зеленський прокоментував схвалення Верховною Радою України нового закону про мобілізацію. Як передає кореспондент УНІАН, свою оцінку документу глава держави дав на спільному брифінгу з президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою у Вільнюсі.

Зокрема, у президента України запитали, чи новий закон про мобілізацію змусить українців, які виїхали за кордон, долучитися до Збройних сил України.

"По-перше, хотів би, щоби усі розуміли: у нас війна. І початок війни - це воєнний стан. Із запровадженням воєнного стану впроваджується мобілізація. Мобілізація йде, і згідно термінів відповідного законодавства, продовжувалась кожні три місяці українським парламентом. Постійно з початку війни. Нічого нового не існує", - сказав Зеленський.

Президент додав, що поширюється багато російських маніпуляцій і наративів щодо зриву мобілізації в Україні.

"Зверніть увагу на факти: мобілізація постійно йде як це і повинно бути згідно законодавства у воєнний час під час війни", - сказав Зеленський.

Також глава держави прокоментував сьогоднішнє ухвалення у Верховній Раді одного з законів щодо змін до мобілізації.

"На запит наших військ і військового керівництва є деякі зміни в мобілізації. І згідно цієї мобілізації є посилення контролю щодо ухилянтів. Але хочу вам сказати, будь-яка людина, і навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації і має мобілізаційний вік, і вона була ухилянтом або ще робила щось поза законом, вона і так порушувала те чи інше чинне законодавство", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що у новому законі зафіксовані певні зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву.

Закон про мобілізацію

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутата.

Перед цим парламентарії підтримали вилучення з законопроекту норми про демобілізацію, яка була проголосована в першому читанні.

Зокрема, закон про мобілізацію передбачає новий порядок бронювання працівників. Так, уряд матиме місяць для того, щоб переглянути перелік критично важливих підприємств і визначитися з новим порядком бронювання.

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