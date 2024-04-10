Швейцарія, яка буде господаркою саміту, сподівається прийняти представників більше 120 країн світу.

Глобальний саміт миру, організований за українською ініціативою, відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. На нього запросять представників більше 100 країн світу, повідомила на прес-конференції федеральний президент Швейцарії Віола Амхерд.

"Швейцарія провела переговори з країнами-членами G7, Європейським Союзом і представниками Глобального Півдня, такими як Китай, Індія, Південна Африка, Бразилія, Ефіопія та Саудівська Аравія. На даний момент є достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу", – йдеться у заяві швейцарського уряду.

Наразі не зрозуміло, на якому рівні проведуть саміт - голів держав чи представників нижчого рівня, наприклад, голів МЗС. Раніше Україна планувала саме рівень голів держав. Швейцарське видання NZZ із посиланням на "надійні джерела" пише, що президент США Джо Байден відвідає цей саміт разом із високопоставленими представниками десятків країн. Це також побічно підтверджує максимальний рівень саміту.

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Іншим відкритим питанням залишається участь Китаю. "Китай відповів більш позитивно, ніж ми могли очікувати. Ми отримали позитивні сигнали від великих держав світу", — заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Хоча участь Росії на даному етапі не передбачається, конференція також має викласти "конкретну дорожню карту для участі Росії в мирному процесі".

Глобальний саміт миру за українською ініціативою

Як писав УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський казав, що сподівається провести саміт миру до кінця весни. За його словами, Україна не хоче, аби їй нав'язували будь-які інші формати перемовин, будь-які формули миру.

Глава держави підкреслив, що мирна ініціатива повинна походити саме від України. Йдеться про формулу миру, вперше запропоновану Україною ще у листопаді 2022 року. Формула складається з десяти пунктів, серед яких зокрема такі пункти, як "відновлення територіальної цілісності України", "звільнення всіх полонених", "виведення російських військ і припинення бойових дій".

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