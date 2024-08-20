Він закликає до посилення підтримки України та санкцій.

Дефіцит сміливості партнерів є причиною того, що кремлівський правитель Путін досі шукає не миру, а способів продовжити війну.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога". За його словами, якби партнери зняли всі наявні обмеження на застосування зброї на території Росії, то в операції на території Курської області не було б потреби.

Президент зазначив, що російські військові бази, аеродроми, логістика та інші військові об’єкти є цілком справедливими цілями для Сил оборони України. Достатня далекобійність дозволить захищати країну від російських ракет і керованих авіабомб, а також від перекидання російських військ та тиску на ключових напрямках фронту.

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"Зараз між цією залою та Покровським і Торецьким напрямком, де тривають найбільш жорсткі російські штурми, близько двох сотень кілометрів. Тут ви не чуєте гуркоту артилерії та наближення ворожих дронів. Але ви повинні відчувати і тут, і в столицях вашої роботи, що Україну відділяє від зупинки просування російської армії на фронті тільки одне рішення, якого ми очікуємо від партнерів. І це рішення щодо далекобійності", - зазначив Зеленський.

Реакція Путіна на операцію в Курській області доводить, що немає жодної раціональної причини не давати Україні бути справді далекобійною. "А ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу", - сказав президент.

Також Зеленський наголосив на необхідності доповнення санкцій проти Росії, оскільки її тіньовий танкерний флот та відносини з Іраном й КНДР стали новими викликами. "Російська атомна галузь досі використовується Москвою для порятунку своїх сфер впливу у світі. Російський банківський сектор досі має зв’язки зі світом. Це та інше потребує розширення санкційного щита", - додав він.

За його словами, також важливо, щоб оголошені пакети підтримки достатньо оперативно відчувалися на фронті та при формуванні резервів української армії. "Зараз, на жаль, логістика загальмована, це факт. І це стосується, зокрема, домовленостей із провідними нашими партнерами, починаючи від Сполучених Штатів", - сказав Зеленський.

Операція ЗСУ в Росії

Як повідомляв УНІАН, українська операція в Курській області триває з 6 серпня. За словами Зеленського, під контролем України перебувають вже 92 населені пункти РФ.

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