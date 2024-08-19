Правитель Росії прибув із візитом до Баку і зустрівся з главою держави Ільхамом Алієвим.

Росія зіткнулася з кризою на "українському напрямку", але готова брати участь у врегулюванні безпекової ситуації на Південному Кавказі. Про це у Баку під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим заявив правитель РФ Володимир Путін, повідомляє "Азертадж".

"Зрозуміло, і всім добре відомо, що і Росія стикається з кризами, в тому числі й насамперед на українському напрямку, але історична залученість Росії до ситуації на Південному Кавказі в останні кілька років диктує нам необхідність брати участь у цих подіях, звичайно, в тій частині, в якій це затребуване сторонами", - сказав Путін.

Він також зазначив, що Росія прагне залагодження ситкації в цьому регіоні.

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"Якщо РФ може щось зробити для того, щоб вийти на підписання мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією, довести справу до делімітації, демаркації кордонів, розблокувати, як ми багато разів з вами говорили, відповідні напрями логістики чи економіці, ми були б цьому дуже раді", - резюмував російський диктатор.

Візит Путіна до Азербайджану

Напередодні російський правитель Володимир Путін прилетів із візитом до Азербайджану. За даними росЗМІ, під час переговорів з президентом цієї країни Ільхамом Алієвим він "обговорить стан і перспективи двосторонньої взаємодії, а також актуальні питання міжнародного та регіонального порядку денного".

До цього Путін здійснив державні візити до Північної Кореї та В'єтнаму.

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