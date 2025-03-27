Наразі профінансовано 50-60% того, що Україна може виробити для свого захисту, каже президент.

Європейський союз та Єврокомісія дають доступ Україні до фінансових програм на рівні інших членів ЄС. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час прес-конференції за результатами зустрічі з лідерами країн у Парижі.

"Наприклад, програма ReArm. Частина грошей, яка буде виділятися на захист Європи, - партнери будуть на двосторонньому рівні додавати інвестування в Україну з цих грошей. І для нас це важливо, бо вони будуть інвестувати в наше виробництво. Це те, що сьогодні для нас один із пріоритетів", - сказав Зеленський.

Він додав, що наразі в України є дефіцит артилерії, засобів ППО, дронів та систем РЕБ. За словами президента, наразі в Україні профінансовано 50-60%, що країна може виробити.

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"На це є у нас бюджет, наш внутрішній бюджет, чи двосторонні домовленості з партнерами в рамках наших безпекових договорів. Але є ще на 45-50% можливості виробництва", - додав Зеленський.

Допомога від Європи: важливі новини

Напередодні президент Франції Емануель Макрон заявив, що Париж передасть Києву додаткові 2 млрд євро військової допомоги. За його словами, ці гроші підуть на ракети для літаків Mirage, боєприпаси, ПТРК, бронемашини, інвестиції в ОПК тощо.

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