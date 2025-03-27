Європейський союз та Єврокомісія дають доступ Україні до фінансових програм на рівні інших членів ЄС. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час прес-конференції за результатами зустрічі з лідерами країн у Парижі.
"Наприклад, програма ReArm. Частина грошей, яка буде виділятися на захист Європи, - партнери будуть на двосторонньому рівні додавати інвестування в Україну з цих грошей. І для нас це важливо, бо вони будуть інвестувати в наше виробництво. Це те, що сьогодні для нас один із пріоритетів", - сказав Зеленський.
Він додав, що наразі в України є дефіцит артилерії, засобів ППО, дронів та систем РЕБ. За словами президента, наразі в Україні профінансовано 50-60%, що країна може виробити.
"На це є у нас бюджет, наш внутрішній бюджет, чи двосторонні домовленості з партнерами в рамках наших безпекових договорів. Але є ще на 45-50% можливості виробництва", - додав Зеленський.
Допомога від Європи: важливі новини
Напередодні президент Франції Емануель Макрон заявив, що Париж передасть Києву додаткові 2 млрд євро військової допомоги. За його словами, ці гроші підуть на ракети для літаків Mirage, боєприпаси, ПТРК, бронемашини, інвестиції в ОПК тощо.