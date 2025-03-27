Зростає дедалі більше країн, які готові давати Україні гарантії безпеки, але не відправляти свій контингент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у контексті перспективи відправлення до нашої країни іноземного військового контингенту як гарантійної сили захисту від російської агресії існує багато запитань, але мало відповідей.

Про це голова держави сказав у Парижі на пресконференції після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки у Європі.

Зокрема, у президента запитали про те, чи є сьогодні розуміння, які країни готові відправити до України військовий контингент.

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Як сказав Зеленський, наразі разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими лідерами приділяється багато уваги щодо "майбутньої інфраструктури гарантій безпеки для України".

Президент наголосив, що важлива частина цієї інфраструктури - це українська армія. Йдеться про фінансування та посилення Збройних сил України.

"Ми працюємо над тим, і це також сьогодні, знову таки, спільний наголос всіх країн - що не може Росія диктувати щодо кількості нашої армії не зараз і не у майбутньому. Вони можуть там про щось говорити в середині своєї країни. Це не цікаво. Але диктувати правила захисту України вони не можуть. І важливо, щоби у цьому напрямку у них не було підтримки. В Європі ми бачимо, що у них підтримки немає. У більшості країн. Принаймні уся коаліція, яка сьогодні збиралася - усі підтримують, що Україна повинна зберегти сильну армію, таку, яка сьогодні протидіє російській навалі", - сказав Зеленський.

Він додав, що для України важливо, аби таке відношення було і в США.

"Сьогоднішня зустріч також передає такий сигнал Сполученим Штатам Америки, і іншим", - повідомив Зеленський.

Також він розповів, що буде далі у контексті гарантій безпеки, окремо від української армії. Зокрема, йдеться про перспективи відправлення до України військового контингенту.

"Це стосується і контингенту. Є багато пропозицій від лідерів. І їх стало більше. Те, що збільшуються країни, які готові, хто як - хтось у небі, хтось з ППО, хтось реально з boots on the ground (відправленням військ до України - УНІАН), хтось на морі - давати Україні гарантії безпеки, і не відправляти свій контингент - таких країн стає більше. І це хороша новина", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, стосовно модальностей цього контингенту, які здійснюватиме дії, якою буде відповідальність і хто ним керуватиме - існує багато питань, але поки що мало відповідей.

"Зустріч буде", - заявив Зеленський.

Крім того, говорячи про відправлення до України спільної делегації військових з Франції і Британії, Зеленський зазначив, що дехто ще може долучитися.

"І вони долучаться для того, щоби подивитися на той базис, який підготувала Україна. Як ми це бачимо і де ми це бачимо, кількісний і якісний склад цього контингенту. Почати цей діалог більш предметно", - відзначив Зеленський.

Франція і Британія відправлять в Україну військову делегацію

Як повідомляв УНІАН, Франція і Велика Британія відправлять військову делегацію до України для роботи з українськими Збройними силами, аби допомогти їм спланувати майбутнє. Ця команда зосереджуватиметься на підготовці "формату українських Збройних сил".

Буде з'ясовано, який потрібен формат із точки зору кількості військових і які обладнання й техніка необхідні для того, аби відреагувати на майбутню російську агресію і стримувати будь-яку агресію з боку Росії.

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