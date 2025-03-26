До пакета увійдуть ракети для літаків Mirage, боєприпаси, ПТРК, бронемашини, інвестиції в ОПК тощо.

Франція виділить додаткові 2 мільярди євро на військову допомогу для України. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на спільній прес-конференції з українським колегою Володимиром Зеленським.

За словами Макрона, ці гроші підуть на першочергові потреби ЗСУ.

"Це протитанкові ракети Milan, засоби протиповітряної оборони ракети Miсa, які оснащені на Mirage, ракети наземного захисту Mistral. Це також засоби, які дозволять Україні тримати фронт, як бронемашини. Це боєприпаси, включно з дистанційними керованими боєприпасами. І це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з нашими оборонними підприємствами", – сказав Макрон.

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Він також заявив про підтримку намірів Дональда Трампа якнайшвидше закінчити війну в Україні. За словами Макрона, переговори у Саудівській Аравії можуть стати першим кроком до ширшого припинення війни.

"Хоча я бачу спокусу російської сторони переписувати, перетлумачувати те, що вже обговорювалося чи погоджувалося, шляхом перерахування нових умов. І до того ж Росія не доводить, що вона справді хоче миру, оскільки день за днем вона продовжує завдавати інтенсивних ударів по території України, в тому числі по цивільних об'єктах. Ми засуджуємо ці удари, вони повинні бути повністю припинені", – додав Макрон.

Крім того, президент Франції зазначив, що під час завтрашньої дискусії сторони обговорять можливості контролю тривалого підтримання припинення вогню. Також сторони мають обговорити майбутню модель української армії.

"Коли буде підписана мирна угода, найбільша гарантія для України – це мати свою власну армію, яка буде стояти першим заслоном і перешкоджати новим атакам, новій можливості атаки російської армії. Четвертий елемент (дискусії, – УНІАН) – це сили забезпечення гарантій. Вони не будуть стояти безпосередньо на лінії контакту, а стануть другим заслоном для того, щоб бути силою стримування", – зазначив Макрон.

Мирні перемовини: важливі новини

Напередодні стало відомо, що Україна узгодила із США перелік обʼєктів, які Росія не може атакувати в межах угоди про припинення вогню. Зазначається, що вони стосуються електроенергетичного, нафтогазового комплексів, атомної та вугільної промисловості, енергетичного машинобудування – виробництва енергетичного обладнання.

Тим часом журналісти Reuters повідомляють, що Європа починає відступати від ідеї відправки миротворців до України. Журналісти зазначають, що ця ідея наштовхнулася на матеріально-технічні та політичні обмеження, включно із протидією тандема РФ і США.

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