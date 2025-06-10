Не тільки Америка, а й інші країни повинні тиснути на російського диктатора, каже президент України.

Президент України Володимир Зеленський у лютому просив президента США Дональда Трампа, щоб він пообіцяв російському правителю Володимиру Путіну, що Штати передадуть Україні "ключі" від певного озброєння. У такий спосіб, на думку Зеленського, можна було б тиснути на диктатора, щоб він погодився на припинення вогню. Про це український лідер розповів в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online.

"У лютому я сказав президенту Трампу, як він може вплинути на Путіна: "Ось пакет зброї, ракети. У нас є ключ до них. Погодьтеся на припинення вогню, інакше ми віддамо ключ українцям. Президенту Путіну це може не сподобатися, але ви не можете вести переговори щодо територій, поки не буде припинення вогню". Невже це так складно?" - розповів Зеленський.

На його думку, не тільки Америка, а й інші країни повинні сказати Путіну, аби він припинив бойові дії, мовляв, "інакше ми дамо Україні зброю".

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"Російський народ може не наважитися виступити проти війни, але він точно злякається, що ракети можуть бути спрямовані й на них. А потім Путін має розібратися зі своїм народом", - зазначив український лідер.

За його словами, "це не дуже складний спосіб припинити війну", але важливо "знайти для цього волю". Він також висловив сподівання, що "сильні країни поступово розпющать очі, а їхні суспільства заохотять їх приймати сильні рішення".

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України повідомив, що деякі західні партнери вимагають мобілізувати 18-річних для санкцій проти РФ. Сам же Зеленський вважає, що не варто мобілізувати чоловіків з 18 років, як думають лідери інших країн, адже нещодавня спецоперація "Павутина" показала, що головне - не кількість людей, а зброя, технології, а також гроші і тиск.

Також президент розповів, що Угорщина цікавилася розташуванням систем ППО і військових частин в Україні. За словами глави держави, військова служба нацбезпеки Угорщини також намагалася з'ясувати, як жителі Закарпаття ставитимуться до присутності угорських миротворців. Він зазначив, що запитував представників НАТО про дії Угорщини, на що йому відповіли, що з Будапештом не узгоджували нічого подібного.

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