'Вона молода і зла': Трамп потролив 'викрадення' Грети Тунберг на шляху в Газу

Американський президент зауважив, що Ізраїль мав багато проблем й без затримання шведської екоактивістки.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "Ізраїлю й без того достатньо проблем", коментуючи інцидент із захопленням гуманітарного судна, на якому перебувала екоактивістка Грета Тунберг, пише The Telegraph.

Трамп розкритикував Тунберг після того, як ізраїльські військово-морські сили захопили благодійну яхту під британським прапором, що прямувала до Гази. Судно, на борту якого була шведська кліматична активістка, намагалося прорвати ізраїльську блокаду, доставляючи символічну гуманітарну допомогу в рамках місії коаліції "Флотилія свободи".

"Вона дивна людина. Вона молода, зла... Їй варто пройти курси з управління гнівом", — заявив Трамп.

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Він додав, що "Ізраїль має достатньо проблем і без викрадення Грети Тунберг", відкинувши її твердження про незаконне затримання.

У відповідь на інцидент Тунберг записала відеозвернення, де назвала дії Ізраїлю "викраденням у міжнародних водах" та закликала міжнародну спільноту чинити тиск на шведський уряд для її звільнення.

Відносини Трампа і Тунберг - що передувало

Це не перше загострення конфлікту між Трампом і Тунберг. Ще у 2019 році вона демонстративно проігнорувала Трампа на засіданні ООН, а її емоційна промова на захист клімату стала вірусною у соцмережах.

Зі свого боку, американські праві політики продовжують критикувати Тунберг. Так, віцепрезидент Джей Ді Венс недавно пожартував, що американська демократія змогла пережити 10 років докорів кліматичної активістки Тунберг, тож Європа зможе "пережити кілька місяців" перебування Ілона Маска в уряді США.

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