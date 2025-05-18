Президент і прем’єр-міністр також обговорили можливу участь Австралії в коаліції охочих і гарантуванні безпеки для України.

У Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся із премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албенізі і обговорив оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції охочих та збільшення тиску на РФ.

Як йдеться на сайті президента, Зеленський також обговорив з Албенізі переговори в Стамбулі та наголосив на тому, що зараз Росія робить усе, щоб ще більше затягнути війну та вбивства.

Зеленський також зазначив, що Україна координує свої зусилля з президентом США Дональдом Трампом і послідовно підтримує американські пропозиції.

Також політики обговорили санкції, які зможуть примусити Росію припинити висувати умови для безумовного припинення вогню, а також координацію кроків із партнерами.

"Добре, що ми маємо союзників із різних континентів. Разом ми справді можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на Росію. І ми дуже вдячні за санкції", - сказав Зеленський.

Окремо на зустрічі йшлося про оборонну підтримку. Премʼєр-міністр Австралії повідомив, що танки Abrams уже прямують до України, а загальна сума наданої допомоги становить 1,5 млрд доларів.

"Російська незаконна агресія має бути зупинена, і ми чітко та однозначно стоїмо на боці України. Ми закликаємо до миру й наполягаємо, що саме Україна має визначати своє майбутнє", - наголосив Албенізі.

Президент і прем’єр-міністр також обговорили можливу участь Австралії в коаліції охочих і гарантуванні безпеки для України після досягнення справедливого й тривалого миру.

Зеленський у Римі

Сьогодні український Зеленський був на інавгураційній месі Папи Римського Лева XIV. Після завершення інавгураційної меси Папа Римський зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

Також Зеленський провів зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі.

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