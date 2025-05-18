Це перша зустріч Зеленського та Венса після суперечки у Білому Домі в кінці лютого.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Римі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Як повідомляє Суспільне, на зустрічі також присутній держсекретар США Марко Рубіо. Це перша зустріч Зеленського та Венса після суперечки у Білому Домі в кінці лютого.

За даними видання Bloomberg, переговори Зеленського та Венса пройшли у резиденції посла США Villa Taverna. До них крім Рубіо приєднався голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Видання також із посиланням на джерела у Ватикані повідомило, що Зеленський зустрівся з Папою Римським. А з Венсом Папа зустрінеться у понеділок.

Сьогодні Зеленський присутній у Ватикані на інавгураційній месі Папи Лева XIV. Bloomberg зазначив, що в неділю у Ватикані перебували делегації із понад 100 країн. Зеленського зустрічали оплесками, коли він прибув на площу Святого Петра.

Україна і США

Сьогодні в Офісі президента підтвердили, що готується телефонна розмова Зеленського і президента США Дональда Трампа.

17 травня Трамп анонсував розмови з російським диктатором Путіним і президентом України Зеленським. Він зазначив, що розмови заплановані на 19 травня.

"Темами розмови будуть припинення кровопролиття, у якому гине в середньому понад 5000 російських і українських солдат за тиждень, і торгівля", - зазначив очільник Білого дому.

28 лютого Зеленський восперечався із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Тоді український лідер прибув у Вашингтон для підписання угоди про корисні копалини, однак цього не сталося. Венс заявив тоді Зеленському, що Україна має нестачу чоловіків на фронті і Київ не може заперечувати, що має проблеми. Зеленський йому відповів, що той навіть не був в Україні, та додав, що під час війни всі країни мають проблеми. Мовляв, навіть США відчули б їх, якби перебували в такій ситуації.

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