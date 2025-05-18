Український президент Володимир Зеленський назвав хорошою зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі.

Він повідомив, що під час зустрічі обговорювались перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення.

"Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню", - деталізував Зеленський.

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Також, за даними президента, торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими.

"Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки для досягнення справедливого та стійкого миру", - прокоментував глава держави.

Він також подякував всьому американському народу за підтримку та лідерство у збереженні життів.

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