Зеленський зустрівся з Венсом у Римі / фото телеграм-канал Зеленського

Український президент Володимир Зеленський назвав хорошою зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі.

Він повідомив, що під час зустрічі обговорювались перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення.

"Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню", - деталізував Зеленський.

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Також, за даними президента, торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими.

/ фото телеграм-канал Зеленського

"Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки для досягнення справедливого та стійкого миру", - прокоментував глава держави.

Він також подякував всьому американському народу за підтримку та лідерство у збереженні життів.

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