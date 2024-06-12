Лідери обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Високістю Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, сторони обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд.

Також обговорили підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію, наближення справжнього миру для України.

Лідери обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку.

"Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку та цінує прагнення Його Високості допомогти у швидшому відновленні миру", - сказано у повідомленні.

Участь Саудівської Аравії у Саміті миру

Представники Саудівської Аравії не мають наміру брати участь у запланованому українському мирному саміті у Швейцарії. Про це стало відомо з дипломатичних джерел у столиці країни Ер-Ріяді, пише Bild. Причина рішення уряду держави полягає в тому, що Росія не візьме участь у саміті 15 і 16 червня. Офіційного підтвердження цього рішення не було немає.

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