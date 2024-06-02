Офіційного підтвердження цього рішення поки що немає.

Представники Саудівської Аравії не мають наміру брати участь у запланованому українському мирному саміті у Швейцарії.

Про це стало відомо з дипломатичних джерел у столиці країни Ер-Ріяді, пише Bild. Причина рішення уряду держави полягає в тому, що Росія не візьме участь у саміті 15 і 16 червня. Офіційного підтвердження цього рішення поки що немає.

Видання зазначило, що президент Володимир Зеленський закликав країни Азії взяти участь у мирній конференції у Швейцарії. "Ми розраховуємо на те, що ви підтримаєте цей саміт і будете присутні у Швейцарії", - заявив він у Сінгапурі під час виступу на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла".

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Саміт миру у Швейцарії

Україна розраховує, що якомога більше країн світу візьмуть участь у мирній конференції 15 і 16 червня у Швейцарії. Київ сподівається посилити тиск на РФ, щоб завершити війну.

Зеленський заявив, що участь уже підтвердили представники 106 країн.

Крім того, у Сінгапурі Зеленський заявив, що Китай не підтвердив присутність на Саміті миру на будь-якому рівні. Він уточнив, що США контактують з іншими державами, щоб залучити їх до участі в Саміті миру, а Китай у цей час працює над тим, щоб країни не приїжджали на цей захід.

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