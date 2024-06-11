Глава держави каже, що глобальне відновлення країни може розпочатися лише після завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що біженці могли би повернутися до України, бо бракує робочих рук. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Що стосується відновлення у цілому, безумовно, глобальне відновлення буде після закінчення війни. І тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців. Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, бо будуть робочі місця, буде безпека. І я вважаю, що буде велика мотивація", - відзначив Зеленський.

Також глава держави висловив думку про перспективи відновлення вже сьогодні.

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"Ми не можемо примушувати в ніякому разі, але я скажу відверто: якщо би сьогодні у такий скрутний момент ті, хто хочуть, могли приїхати в Україну, і допомагати відновлювати державу... А є напрямки над якими треба працювати сьогодні, є люди, які залишились без домівок - їм потрібна допомога, потрібні робочі руки, потрібні ці професії", - сказав президент.

Глава держави зазначив, що через війну багато людей поїхали за кордон.

"Тому, для того, щоби сьогодні допомагати України з housing (з житлом - УНІАН)... відновлювати деяку інфраструктуру, і якщо чесно, працювати на тих чи інших підприємствах, щоби допомагати армії - я думаю, що ми би також підтримували таке рішення", - заявив Зеленський.

Українські біженці в Європі

Європейська комісія запропонувала продовжити термін захисту українських біженців у ЄС ще на один рік - до 4 березня 2026 року. Міністри внутрішніх справ розглянуть це питання на зустрічі в Люксембурзі. Країни ЄС, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, - це Німеччина (понад 1,2 мільйона), Польща (майже мільйон) та Чехія (майже 400 тисяч осіб).

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