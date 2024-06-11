Президент України Володимир Зеленський вважає, що біженці могли би повернутися до України, бо бракує робочих рук. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
"Що стосується відновлення у цілому, безумовно, глобальне відновлення буде після закінчення війни. І тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців. Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, бо будуть робочі місця, буде безпека. І я вважаю, що буде велика мотивація", - відзначив Зеленський.
Також глава держави висловив думку про перспективи відновлення вже сьогодні.
"Ми не можемо примушувати в ніякому разі, але я скажу відверто: якщо би сьогодні у такий скрутний момент ті, хто хочуть, могли приїхати в Україну, і допомагати відновлювати державу... А є напрямки над якими треба працювати сьогодні, є люди, які залишились без домівок - їм потрібна допомога, потрібні робочі руки, потрібні ці професії", - сказав президент.
Глава держави зазначив, що через війну багато людей поїхали за кордон.
"Тому, для того, щоби сьогодні допомагати України з housing (з житлом - УНІАН)... відновлювати деяку інфраструктуру, і якщо чесно, працювати на тих чи інших підприємствах, щоби допомагати армії - я думаю, що ми би також підтримували таке рішення", - заявив Зеленський.
Українські біженці в Європі
Європейська комісія запропонувала продовжити термін захисту українських біженців у ЄС ще на один рік - до 4 березня 2026 року. Міністри внутрішніх справ розглянуть це питання на зустрічі в Люксембурзі. Країни ЄС, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, - це Німеччина (понад 1,2 мільйона), Польща (майже мільйон) та Чехія (майже 400 тисяч осіб).