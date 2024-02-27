На порядку денному - Формула миру України та повернення полонених і депортованих осіб з Росії.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Зеленський прилетів до Саудівської Аравії, щоб продовжити регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Перша тема візиту стосується Формули миру України.

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"Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - повідомив президент.

Окрім того, друга тема візиту – повернення полонених і депортованих осіб. "Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", - додав Зеленський.

Глава держави відзначив, що також буде обговорено перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.

Саудівська Аравія і війна в Україні

Раніше у Джидді 5 серпня 2023 року відбулася друга зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що головною темою зустрічі була саме українська мирна формула. Переважна більшість партнерів чітко наголосила на необхідності виведення російських військ із території України та неможливості замороження війни в будь-якому вигляді, оскільки це лише дасть час на підготовку до нових атак на українські території.

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