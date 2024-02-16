Президент України анонсував зустрічі з партнерами України в Німеччині та Франції.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, пише SPIEGEL.

У себе в Telegram-каналі глава Української держави опублікував фото і коротко написав про плани.

"Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", - зазначив він.

Передбачається, що у Берліні Зеленський зустрінеться для переговорів з канцлером Олафом Шольцем, планується підписання двосторонньої угоди про безпеку між Німеччиною та Україною.

Потім Зеленський повинен зустрітися з Федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, а ввечері він відправиться до Франції. Там Зеленський хоче підписати другу угоду про безпеку з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Мюнхенська конференція - що повідомлялося

Як писав УНІАН, у п'ятницю, 16 лютого, стартує Мюнхенська конференція з безпеки, в якій візьмуть участь провідні політичні та військові діячі з усього світу. Головними темами будуть війни в Україні та Ізраїлі.

Захід відбудеться в готелі Bayerischer Hof до неділі, 18 лютого. У ньому візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, віце-президент США Камала Харріс та Канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Вас також можуть зацікавити новини: