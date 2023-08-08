У 8-сторінковому документі викладено основні пункти Формули миру та надано короткий виклад позиції України.

В Офісі президента України опублікували документ, у якому представлено філософію Формули миру, запропонованої Володимиром Зеленським. Українську мирну формулу було презентовано на консультаціях у Джидді 5–6 серпня, нагадали в ОПУ.

"Ми сформували наше спільне бачення кожного з десяти пунктів Формули миру Президента Зеленського. Спільне, бо в процесі тривалих консультацій на різних рівнях у цьому баченні було відображено позиції більшості країн, які беруть участь у реалізації мирної ініціативи України", – зазначив голова ОПУ Андрій Єрмак.

Єрмак наголосив, що Україна продовжуватиме роботу, щоб напрацювати, які документи, висновки, домовленості Київ передбачає для реалізації кожного з десяти пунктів Формули миру.

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Голова ОПУ також зазначив, що найближчим часом відбудеться чергова зустріч послів країн-учасниць для координації подальших дій.

"Буде напрацьовано практичні кроки з реалізації кожного з пунктів Формули миру. Паралельно триватиме підготовка порядку денного установчого Глобального саміту миру", – акцентують в Офісі Зеленського.

ОП також опублікував текст документа "Філософія Української Формули миру" українською та англійською мовами. У 8-сторінковому документі викладено основні пункти Формули миру та надано короткий виклад позиції України з того чи іншого питання.

Саміт в Джидді - це треба знати

5-6 серпня у Джидді, Саудівська Аравія, пройшла зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу. Зустріч була присвячена ключовим принципам відновлення сталого й справедливого миру для України.

У них саміті взяли участь представники понад 40 країн, у тому числі Китай. Spiegel з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах писав, що Пекін брав активну участь у саміті і відправив "позитивний" сигнал про проведення подібних зустрічей в майбутньому.

На полях зустрічі представники України проводили також двосторонні перемовини із партнерами. В ОП оцінили консультації як "дуже продуктивні".

Восени пройде саміт на рівні лідерів держав щодо реалізації Формули миру, запропонованої Україною.

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