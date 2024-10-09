Наразі точна дата невідома.

Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня, відклали. Наразі нову дату визначають. Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на джерела у штаб-квартирі НАТО.

Водночас речниця міноборони США Сабріна Сінгх заявляла, що засідання Контактної групи з питань оборони України можуть перенести через ураган "Мілтон".

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Зокрема вона висловила припущення, що "Рамштайн" можуть перенести та об'єднати з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", - наголосила Сінгх.

Засідання "Рамштайн" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден скасував свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон". За словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, цей ураган має уразити американський штат Флорида.

Слідом за ним свою поїздку скасував й держсекретар США Ентоні Блінкен, який планував приєднатися до американської делегації для засідання "Рамштайн".

На таке рішення відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зазначив, що очікує на перенесення візиту.

"Це була б дуже важлива зустріч, і ми готувалися до неї з усіх боків. Вона буде перенесена. Але я повинен сказати цілком відверто, що якби такі урагани вирували в моїй країні, то я б також прийняв таке рішення", - підкреслив він.

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