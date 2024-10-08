Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийме лідерів США, Франції та Великої Британії для переговорів щодо України в Берліні в суботу, повідомив високопоставлений представник уряду Німеччини, пише Bloomberg.
Після цього Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вирушать на авіабазу США в Рамштайн для додаткових переговорів із приблизно 20 іншими лідерами, включно з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністрами Італії, Польщі та Канади, сказав чиновник.
Основна увага буде приділена надсиланню сигналу про те, що військова і фінансова підтримка уряду в Києві триватиме, а також вивченню шляхів забезпечення справедливого і сталого миру для України, пояснив чиновник.
Зазначається, що Німеччина, найбільший постачальник військової допомоги Україні після США, також, імовірно, оголосить про додатковий пакет матеріальних засобів на зустрічі, додав він.
Зустріч у форматі "Рамштайн" 12 листопада
Продовження підтримки України з боку США стане однією з найважливіших частин візиту американського президента Джо Байдена до Німеччини. Такий анонс зробила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу.
"Цей візит підкреслить відданість і підтримку трансатлантичної безпеки. Говорячи про Україну та українську самооборону - це буде важливою частиною візиту: продовження підтримки та всіх можливих дій, щоб зупинити російську агресію", - зазначила Жан-П'єр.