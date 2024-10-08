Лідери збираються в Берліні перед зустріччю із Зеленським на "Рамштайні".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийме лідерів США, Франції та Великої Британії для переговорів щодо України в Берліні в суботу, повідомив високопоставлений представник уряду Німеччини, пише Bloomberg.

Після цього Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вирушать на авіабазу США в Рамштайн для додаткових переговорів із приблизно 20 іншими лідерами, включно з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністрами Італії, Польщі та Канади, сказав чиновник.

Основна увага буде приділена надсиланню сигналу про те, що військова і фінансова підтримка уряду в Києві триватиме, а також вивченню шляхів забезпечення справедливого і сталого миру для України, пояснив чиновник.

Відео дня

Зазначається, що Німеччина, найбільший постачальник військової допомоги Україні після США, також, імовірно, оголосить про додатковий пакет матеріальних засобів на зустрічі, додав він.

Зустріч у форматі "Рамштайн" 12 листопада

Продовження підтримки України з боку США стане однією з найважливіших частин візиту американського президента Джо Байдена до Німеччини. Такий анонс зробила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу.

"Цей візит підкреслить відданість і підтримку трансатлантичної безпеки. Говорячи про Україну та українську самооборону - це буде важливою частиною візиту: продовження підтримки та всіх можливих дій, щоб зупинити російську агресію", - зазначила Жан-П'єр.

Вас також можуть зацікавити новини: