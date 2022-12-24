Зеленський зробив перестановки в МЗС.

Президент України Володимир Зеленський призначив трьох послів.

Відповідні укази №№878-882/2022 від 23 грудня 2022 р. оприлюднив Офіс глави держави. Згідно з документами, змінено послів в Латвії та Болгарії, призначено посла в Бахрейні.

Так, Олександра Міщенка звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Латвійській Республіці. Замість нього призначено на посаду Анатолія Куцевола.

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Віталія Москаленка звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Болгарія, замість нього посаду обійняла Олеся Ілащук.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах СЕНІКА Дмитра Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бахрейн за сумісництвом", - йдеться в указі президента №878/2022.

Зміни на дипломатичному фронті

У своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив про плани активізувати дипломатію в наступному році – як з країнами, які є традиційними партнерами, так і з державами, де поки у України менший вплив.

Зеленський зазначив, що провів нараду з послами України. За його словами, увесь дипломатичний корпус нашої держави отримав завдання на наступний рік.

Перед цим, під час виступу на щорічній Конференції послів України Зеленський заявив, що Україна відкриє нові посольства у десятьох країнах Африки.