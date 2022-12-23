Президент заявив, що Україна має знайти формат свого лідерства у стратегічних процесах континентів глобального півдня.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна відкриє нові посольства у десятьох країнах Африки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на щорічній Конференції послів України.

Президент відзначив важливість приділяти особливу увагу тим регіонам і тим континентам, де українські інтереси поки що представлені менше, аніж необхідно, для блага України і захисту від агресії Росії.

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Зокрема, він сказав, що йдеться про Африку.

"Ми вже перезавантажуємо відносини з десятками країн Африки. Наступного року ми маємо це посилити. Вже визначені десять держав, де будуть відкриті нові посольства в Африці", - сказав Зеленський.

Також президент повідомив, що розроблено концепцію торговельного дому Україна-Африка і заплановане відкриття його представництв у столицях найбільш перспективних країн африканського континенту.

Як сказав президент, загалом із залученням усіх дипломатичних установ і торговельних домів треба досягти представництва України у 30 країнах африканського континенту.

"Глобальне зростання і міжнародну стабільність у цьому столітті неможливо уявити без відносин з Африкою та іншими частинами глобального півдня, – Латинською Америкою, Індією, іншими азійськими країнами, і зокрема Китаєм та Південно-Східної Азії, усього регіону островів Індійського і Тихого океанів. Україна має знайти формат свого лідерства у стратегічних процесах в кожному з цих регіонів", - заявив Зеленський.

Посольства України в Африці

Україна має лише 10 посольств на 54 країни Африки, з яких не всюди є посол. Країни Африки не були серед пріоритетів зовнішньої політики України.

При цьому Україна є провідним експортером продовольства і металургійної продукції на африканський континент.

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