Глава держави заявив, що українська армія потребує більше гармат і боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що наступного року настане переломний момент у війні за свободу України від російської агресії.

"Наступного року буде переломний момент. Я знаю це. Момент, коли українська мужність і американська рішучість повинні гарантувати майбутнє нашої спільної свободи. Свободи людей, які відстоюють їхні цінності", - наголосив Зеленський під час виступу на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

При цьому, як наголосив президент, Україна тримає свою лінію оборони і ніколи не буде здаватися.

Відео дня

Він сказав, що американська підтримка має вирішальне значення, аби "дійти до переломного моменту для перемоги на полі бою".

"Чи маємо ми артилерію? Так, дякую вам. Ми маємо її. Чи достатньо у нас її? Чесно, не зовсім", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українські захисники стримують наступ російської армії у Бахмуті, але щоб змусити російську армію повністю піти з України, треба більше гармат і боєприпасів.

"Як і битва під Саратогою (відбулася під час Американської революції у 1777 році - УНІАН), бійня за Бахмут змінить траєкторію нашої війни за незалежність і за свободу. Якщо ваші "Патріоти" зупинять російський терор проти наших міст, це дозволить українським патріотам працювати на повну силу для захисту нашої свободи", - сказав Зеленський.

Ситуація на фронті станом на 21 грудня

Втрати Росії в Україні станом на середу, 21 грудня, майже сягнули позначки у 100 тисяч осіб, за добу ліквідували 510 ворогів.

Українська авіація 21 грудня завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Російські окупанти й надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.