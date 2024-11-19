Зеленський: Росіяни колективно відповідальні за цю війну, а не один божевільний з Кремля

Президент наголосив, що військову агресію Путіна підтримують росіяни, тож відповідальність за неї повинна бути колективною.

Відповідальність за криваву війну, яку Росія розв'язала проти України 1000 днів тому, колективно лежить на росіянах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

"Путін віддав наказ почати війну, його оточення організовує ведення війни, але російська агресія тримається на вчинках і потуранні багатьох росіян. Путін створив умови для вбивств, але запускають ракети і дрони, штурмують наші українські позиції, катують наших полонених і забезпечують машину війни росіяни, а не просто одна божевільна особа у Кремлі", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що відповідальність за цю війну повинна бути колективною, оскільки "те, що вони роблять, не спишеш тільки на силу державних репресій чи пропаганду".

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"Війна - це частина російської культури. І тому кожен з Росії, хто претендує на сприйняття його чи її не за путінською нормою, мають зайняти недвозначну з приводу однозначних речей про Україну, про Крим, про Донбас, про ордер МКС щодо Путіна, про трибунал проти Росії за цю війну. Все, що зроблено Росією за ці 1000 днів, не перекриєш однією фразою "Ні війні", - додав президент.

1000 днів війни - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський оприлюднив звернення у зв’язку з рівно тисячним днем російсько-української війни. В ньому він подякував захисникам та всім іншим, хто допомагає знищувати окупантів.

Він додав, що вже сотні тисяч окупантів більше не осквернять нашу землю, десятки тисяч одиниць ворожої техніки ніколи не руйнуватимуть наші домівки.

Також командир бригади "Азов", полковник Денис Прокопенко "Редіс" у 1000 день війни закликав до ґрунтовних змін у військовому управлінні та організації сил для ведення війни.

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