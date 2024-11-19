'Бо воювати нам ще довго': комбриг 'Азову' звернувся до військового командування

Прокопенко заявив, що необхідно змінювати принципи ведення війни, процедури управління військами, роль та місце підрозділів на полі бою.

Командир бригади "Азов", полковник Денис Прокопенко "Редіс" закликав до ґрунтовних змін у військовому управлінні та організації сил для ведення війни.

"Велика війна потребує великих змін. Йдеться про принципи ведення війни, процедури управління військами, роль та місце підрозділів на полі бою, а не за широкий асортимент західного озброєння та красиві бірки латиницею на дверях кабінетів. Стратегічні помилки в плануванні неможливо компенсувати на тактичному рівні, коли противник має велику перевагу практично в усьому", – заявив "Редіс" у Facebook.

Офіцер зауважив, що з лютого росіяни мають перевагу "у концепції формування та управління підрозділами оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівні". Це дозволяє командуванню ворожих дивізій та армій готувати та в подальшому керувати своїми штатними підрозділами в бою більш ефективно та впевнено, ніж нашим командирам, бо на сьогоднішній день важко знайти на фронті бригаду, яка не воює приданими підрозділами у вигляді рот та батальйонів.

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Як пояснює Прокопенко, це призводить до: погіршення взаємодії, застосування підрозділів не за призначенням, втрати управління, втрат серед особового складу, невиконання поставлених бойових завдань:

"Щоденно командири найбільшої тактичної ланки зіштовхуються з проблематикою у роботі з приданими підрозділами, натомість віддають свої штатні роти/батальйони у підпорядкування іншим бригадам, що у більшості випадків призводить до проблем, які зазначені вище. Маючи фронт шириною більше 1000 км, досить безглуздо та неефективно займатися мікроменеджментом, спускаючись до ручного управління ротами та батальйонами. Натомість противник навпаки організовує управління на рівні дивізій, корпусів та армій, що полегшує йому процес планування та застосування військ, знаючи свій потенціал та реальні спроможності".

"Редіс" пояснює, що існує низка плюсів у створенні таких дивізій та армійських корпусів у війні проти сильнішого противника:

Єдність командування. Командири дивізії/армійського корпусу, зможуть організовувати бойову та спеціальну підготовку в штатних підрозділах, особисто відповідати за процес та якість підготовки.

Ініціатива. Не втрачаючи ситуативної обізнаності, керувати штатними підрозділами на лінії бойового зіткнення, без приданих сил, маючи все своє, крім авіації.

Покращення процесу управління військами та стійкості оборони.

Зменшення ручного управління на тактичному рівні, в свою чергу дасть змогу генералітету займатися питаннями стратегічного планування.

"P.S. Бо воювати нам ще довго. Процитувавши основні принципи війни за безсмертним Клаузевіцем, з надіями на краще, хай всім нам насниться план перемоги, де ми почнемо проводити реальні реформи та накопичувати, чи хоча б не розпорошувати ресурси для довгоочікуваної перемоги, або відтермінування нашої смерті. Час грає проти нас. Подумайте", – підсумував Прокопенко.

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