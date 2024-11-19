Сьогодні рівно 1000 днів повномасштабної війни в Україні, що розв’язала Російська Федерація.

Збройні сили Україні за минулу добу знешкодили 1610 окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 724050 (+1610) осіб", - зазначено у повідомленні.

Також за добу зросла кількість знищеної техніки ворога. Так, від початку повномасштабного вторгнення і станом на сьогодні спалено:

Відео дня

танків ‒ 9382 (+17 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 19092 (+33);

артилерійських систем – 20632 (+46);

РСЗВ – 1252 (+0) одиниць;

засобів ППО ‒ 999 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19111 (+38);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 29548 (+120);

спеціальної техніки ‒ 3672 (+17) одиниць.

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський оприлюднив звернення у зв’язку з рівно тисячним днем російсько-української війни. В ньому він подякував захисникам та всім іншим, хто допомагає знищувати окупантів.

"1000 днів повномасштабної війни. 1000 днів надскладної запеклої битви за наше існування. За майбутнє України та кожного з нас. 1000 днів Збройні Сили України протистоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад 1000 кілометрів. У промерзлих окопах Донеччини і в палаючих степах Херсонщини під снарядами, градами, КАБами – ми виборюємо право на життя. Нас і наших дітей. 1000 днів перемог і втрат", - зазначив Сирський.

Він додав, що вже сотні тисяч окупантів більше не осквернять нашу землю, десятки тисяч одиниць ворожої техніки ніколи не руйнуватимуть наші домівки.

"Кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчується світанком. І одного дня це буде світанок нашої Перемоги. Вдячність всім хто воює, вдячність всім хто допомагає. Вічна пам'ять кожному, хто загинув на цій війні", - підкреслив Головком.

Втрати Росії у війні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія стикнулась з труднощами поповнення втрат, які несе у війні в Україні. Країна-агресорка почала збирати зброю у своїх нечисленних союзників. Наразі, крім техніки та боєприпасів вона залучає й живу силу – північнокорейських солдат.

Нещодавно начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що Росія в жовтні зазнала найбільших втрат з початку війни – її війська втрачали в середньому близько 1500 вбитих і поранених "щодня". Радакін підкреслив, що російський народ платить "надзвичайну ціну" через амбіції свого диктатора Володимира Путіна.

Журналісти Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазона" підрахували, що темпи приросту ліквідованих окупантів нині є найвищими з початку війни.

Аналітик видання BILD Юліан Репке повідомив, що контрнаступ РФ перетворився на катастрофу для російського диктатора Путіна і його генералів. Ворог зазнає великих втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: