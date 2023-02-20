Він також наголосив, що зараз існує абсолютна впевненість, що немає нічого, що могло б похитнути нашу демократію.

Сьогоднішній візит до України президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена продемонстрував, наскільки Україна стійка та важлива для всього світу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. "Сьогоднішній день був символічним. 362-й день повномасштабної війни, а ми у нашій вільній столиці нашої вільної країни приймаємо з візитом нашого потужного союзника – президента Сполучених Штатів Америки – й говоримо з ним про майбутнє України, наших відносин, усієї Європи та глобальної демократії. Це показник, наскільки Україна стійка. І наскільки Україна важлива для світу. Дев’ята річниця найстрашніших днів Майдану, річниця початку російської агресії проти нашої держави, коли залишалося зовсім небагато часу до окупації нашого Криму. А зараз, через дев’ять років після того, ми більше ніж будь-коли впевнені, що справедливість усе ж таки буде відновлено", - сказав глава держави.

Він наголосив, що держава-агресор, яка послідовно йшла до того, щоб стати державою-терористом, відповідатиме за свої злочини. "Відповідатиме завдяки зусиллям України й усіх наших партнерів, усього вільного світу, усіх, хто зараз допомагає нам захищати нашу незалежність, свободу й міжнародний правопорядок. Ми переможемо в цьому історичному протистоянні. Коли президент Байден – тоді віце-президент – у грудні 2015 року звертався до Верховної Ради України, він підкреслив дуже важливу річ: не буде перебільшенням сказати, що надії всіх волелюбних людей по всьому світу – з нами, з українцями, бо так багато залежить від успіху нашого крихкого експерименту з демократією. Залежить для нашої держави, для всієї Європи – вільної та в мирі. Для всього світу, де демократія під загрозою", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Він також наголосив, що зараз є абсолютна впевненість у тому, що немає нічого, що могло б похитнути нашу демократію.

"Жоден елемент українського життя вже не є й ніколи не буде крихким. І наша міцність – це потужний внесок у міцність усіх волелюбних націй у світі", - заявив президент.

Візит Байдена в Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві Байден оголосив про додаткову оборонну допомогу для України на півмільярда доларів.

Новий пакет допомоги від США містить артилерійські боєприпаси для реактивних систем залпового вогню підвищеної мобільності HIMARS і гаубиць, додаткові "Джавеліни" і протитанкові системи, інші засоби.

Зеленський назвав цей пакет однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. Також він вважає, що візит американського лідера стане відчутним на полі бою.

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