Президент Володимир Зеленський після переговорів з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом заявив про очікування потужного пакету оборонної підтримки для України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільному брифінгу з Байденом у Києві за підсумками переговорів.
"Сьогодні ми також проговорили питання далекобійної зброї та зброї, яка може постачатись в Україну, і до цього її не було. Це дуже важливо", - сказав Зеленський.
Він заявив про очікування потужного пакету оборонної підтримки для України.
"Саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. І ми разом захистимо наші українські міста, наших людей від терору Росії, і потужно зміцнимо імпульс до нашої перемоги", - наголосив президент України.
Зеленський додав: "Сьогодні ми ще раз відчули, що маємо спільне бачення щодо подальшого розвитку подій і перспектив у цій війні".
Зокрема, було скоординовано подальший тиск на державу-терориста Росію.
"Працюємо разом над посиленням санкцій як на двосторонньому рівні, так і в рамках "Групи семи". Це також дуже важливо", - наголосив Зеленський.
Байден у Києві - що відомо
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув до Києва з неанонсованим візитом.
У своїй заяві під час візиту Байден анонсував надання Україні нового пакета військової допомоги. Загальна сума підтримки оцінюється в 500 мільйонів доларів. Мова йде про надання артилерійських боєприпасів, протитанкових систем та радарів повітряного спостереження. Крім того, Байден озвучив зобов'язання з постачання озброєнь - понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів та інше.
Також президент США розповів про те, що незабаром будуть оголошені додаткові антиросійські санкції.