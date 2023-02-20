За словами президента України, новий пакет оборонної підтримки є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів.

Президент Володимир Зеленський після переговорів з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом заявив про очікування потужного пакету оборонної підтримки для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільному брифінгу з Байденом у Києві за підсумками переговорів.

"Сьогодні ми також проговорили питання далекобійної зброї та зброї, яка може постачатись в Україну, і до цього її не було. Це дуже важливо", - сказав Зеленський.

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Він заявив про очікування потужного пакету оборонної підтримки для України.

"Саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. І ми разом захистимо наші українські міста, наших людей від терору Росії, і потужно зміцнимо імпульс до нашої перемоги", - наголосив президент України.

Зеленський додав: "Сьогодні ми ще раз відчули, що маємо спільне бачення щодо подальшого розвитку подій і перспектив у цій війні".

Зокрема, було скоординовано подальший тиск на державу-терориста Росію.

"Працюємо разом над посиленням санкцій як на двосторонньому рівні, так і в рамках "Групи семи". Це також дуже важливо", - наголосив Зеленський.

Байден у Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув до Києва з неанонсованим візитом.

У своїй заяві під час візиту Байден анонсував надання Україні нового пакета військової допомоги. Загальна сума підтримки оцінюється в 500 мільйонів доларів. Мова йде про надання артилерійських боєприпасів, протитанкових систем та радарів повітряного спостереження. Крім того, Байден озвучив зобов'язання з постачання озброєнь - понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів та інше.

Також президент США розповів про те, що незабаром будуть оголошені додаткові антиросійські санкції.

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