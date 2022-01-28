28 січня Лавров запросив Зеленського на переговори в РФ.

Президент України Володимир Зеленський назвав цинізмом запрошення глави МЗС Росії Сергія Лаврова зустрітися у Москві чи в інших містах Росії.

Про це йшлося на прес-конференції глави держави для іноземних журналістів у п’яницю, 28 січня.

Він звернув увагу, що Москва відмовилась говорити про Донбас на цій зустрічі.

"Чому такий посил? І каже: ми не можемо проговорювати питання Донбасу, це питання "внутрішнє". Навіщо запрошувати людину в такому форматі, щоб людина у такому форматі не погодилась. Навіщо про це говорити? Ти ж чоловік, доросла людина. Начебто з досвідом великим. Немає чим зайнятися? Для чого ти пропонуєш те, що не дасть ніякого результату. Значить, тобі байдуже: загинула людина якась на кордоні, чи ні. Тобто, тупо цинізм high level. Як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а президент України – ні?" - відповів Зеленський.

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При цьому Зеленський зауважив, що ніякого формату зустрічі з російськими представниками не боїться.

"Я готовий. Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я що, на лижах покатався? Ну давайте зустрінемося в Одесі, покупаємося в морі. Люди не розуміють цінності життя! Я про серйозний діалог. Про те, що у нас дійсно багато викликів, багато питань. Давайте не всі питання, давайте одне. Давайте обмін… У чому сенс? У чому твоя історична перемога? Увійшов в історію, тому що там сиділи люди?" - сказав президент.

Таку пропозицію від Москви Зеленський назвав неправильною і безрезультативною.

"Іде життя, ідуть нові покоління. Треба домовлятися", - підсумував український глава.

Що передувало

28 січня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона готова до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Його можуть прийняти у Москві та інших містах Росії.

Лавров відповів, що РФ готова до перемовин з українським лідером, але обговорюватимуть тільки покращення двосторонніх відносин: "Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію відносин з РФ, ми готові, нехай приїжджає до Москви, Сочі або в Петербург".

За його словами, Москва готова обговорити деескалацію, "але не Донбас", бо це "внутрішньоукраїнське питання".

Можливе вторгнення РФ в Україну

Біля українських кордонів знаходяться понад 130 тисяч російських військових, а також військова техніка. Захід попереджає про загрозу нового вторгнення. Влада України, своєю чергою, каже, що все під контролем і не потрібно панікувати.

США тим часом скликали засідання Ради Безпеки ООН щодо загрози російського військового вторгнення в Україну на 31 Січня.

У РФ, своєю чергою, кажуть, що навіть думка про можливість війни Росії з Україною є "неприйнятною". Хоча на сході України, а саме на території Донецької та Луганської областей, тривають бойові дії.