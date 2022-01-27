В МЗС країни наголосили, що не збираються нападати на Україну.

Російська Федерація вважає "неприйнятною" навіть думку про те, щоб починати війну з Україною. Про напад не може йти мова.

Про це заявив заступник директора Департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ Олексій Зайцев під час брифінгу.

"Ми вже неодноразово заявляли про те, що наша країна ні на кого нападати не має наміру. Ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами", - сказав він.

Зайцев додав, що "міфічне вторгнення придумав Захід". Однак Росія такі закиди відкидає.

Загроза вторгнення РФ: що відомо

Восени 2021 року в ЗМІ почала з'являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових і техніки до кордону з Україною.

Україна, США і ряд інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення і зажадала від штатів і НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

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22 січня цього року в Україну прибув літак з першої з декількох партій пакету допомоги безпеці, нещодавно прийнятої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасної і проявом надмірної обережності.

Водночас відповідні рішення прийняли і Великобританія, Австрія, Японія, Німеччина і Австралія.

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