Водночас очільник російського МЗС наголосив, що Донбас не обговорюватимуть.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона готова до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Його можуть прийняти у Москві та інших містах Росії.

Про це він заявив під час брифінгу.

Зокрема, Лаврова запитали чому російська влада не йде на діалог із Зеленським, хоча він "наш вихованець, комсомолець колишній, вихованець першого каналу".

Лавров відповів, що РФ готова до перемовин з українським лідером, але обговорюватимуть тільки покращення двосторонніх відносин.

"Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію відносин з РФ, ми готові, нехай приїжджає до Москви, Сочі або в Петербург", - заявив Лавров.

За його словами, Москва готова обговорити деескалацію, "але не Донбас", бо це "внутрішньоукраїнське питання".

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Біля українських кордонів знаходяться понад 130 тисяч російських військових, а також військова техніка. Захід попереджає про загрозу нового вторгнення. Влада України, своєю чергою, каже, що все під контролем і не потрібно панікувати.

США тим часом скликали засідання Ради Безпеки ООН щодо загрози російського військового вторгнення в Україну на 31 Січня.

У РФ, своєю чергою, кажуть, що навіть думка про можливість війни Росії з Україною є "неприйнятною". Хоча на сході України, а саме на території Донецької та Луганської областей, тривають бойові дії.