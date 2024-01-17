Зеленський сказав, що Україна буде працювати з будь-яким президентом США, якого обере американський народ.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви колишнього президента США, який прагне переобратися на другий термін, Дональда Трампа про війну Росії проти України.

Про це глава держави сказав під час виступу у Давосі на полях Всесвітнього Економічного Форуму.

Зокрема, у Зеленського запитали, якими будуть відносини між Україною та США в разі переобрання Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів.

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"Я хочу вам сказати, що у будь-якому випадку - це вибір американського народу. І тільки. Україна буде працювати у партнерстві з тим президентом, якого оберуть Сполучені Штати Америки", - сказав Зеленський.

Також глава держави зазначив, що деякі радикальні голоси в лавах Республіканської партії "напружують українське суспільство".

"Іноді ми здивовані, а іноді суспільство просто боїться. Деякі ризиковані гасла - це частина політики виборів у Сполучених Штатах Америки. Я це розумію. Але для людей в Україні - це так боляче і чутливо. У час війни - усе болючіше. Кожне слово - не ранить, а іноді вбиває. Тому що, ти все так сприймаєш під час війни. Реакція жорстка, швидка, бо саме так ти виживаєш. І тому, деякі радикальні голоси не просто напружують - вони лякають у суспільстві. І тому, я би дуже хотів, щоби це була думка поодиноких голосів, а не думка значної частина республіканців", - наголосив Зеленський.

При цьому, глава держави запевняє, що під час особистих зустрічей з республіканцями він не чув про не підтримку з їхнього боку.

"Але коли йде виборчий процес, на жаль, я чую такі голоси. І тому ми готові працювати з усіма. Я хочу вам відверто сказати: ми поважаємо американський народ, і я думаю, що одна людина не може змінити весь народ", - додав Зеленський.

Разом з тим, у Зеленського запитали, як він зможе переконати Трампа, що за свободу України варто боротися.

Президент України зауважив, що Трамп заявляв про те, що зможе зупинити війну Росії проти України.

Зеленський нагадав, що за словами Трампа, якщо президент РФ Володимир Путін не зупиниться, то на посаді очільника Білого дому надасть більше зброї Україні, але якщо Україна не зупиниться - то забиратиме зброю, призначену для України.

У цьому зв'язку, Зеленський прокоментував варіант, за якого, Трамп імовірно не підтримуватиме Україну.

Зокрема, глава держави припустив, що може статися, якщо йтиметься про українські території або про позицію України, яка не подобатиметься Трампу, і через це, той на посаді президента США вирішить припинить допомагати Україні.

На думку Зеленського, за такого сценарію, впродовж певного періоду часу Путін може окупувати Україну. "Постане питання: що робитиме Трамп після цього, якщо після України, той (Путін) здійснить окупацію країн НАТО?", - риторично запитав Зеленський.

"Тобто, я думаю, він (Трамп) вирішив, що якщо не заморожувати конфлікт і дозволити Путіну пройти Україну з окупацією, то тоді той зупиниться? Але питання полягає у тому: що після цього зроблять Сполучені Штати і Дональд Трамп? Бо, у цій ситуації означатиме, що Європа програла", - відзначив Зеленський.

"І тому, моя пропозиція - це сказав мені мій батько: "Спочатку думай, а потім говори", - підкреслив Зеленський.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Трамп вкотре пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні. Скандальний політик впевнений, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він "добре знає". За його словами, перевагою є те, що він "дуже добре ладнає" з Путіним.

Трамп переконаний, що здатний домовитися з диктатором Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки. Ба більше, він також впевнений, що долучить до діалогу президента України Володимира Зеленського.

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