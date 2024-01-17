Очільник держави наголосив, що Україна ніколи не кидатиме людей на забій як м'ясо під танки, як це робить Росія.

Україні завжди не вистачає людей на фронті, бо Російська Федерація мобілізує і кидає на забій трупи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Давосі на полях Всесвітнього Економічного Форуму.

Коментуючи потребу ЗСУ в новобранцях, Зеленський пояснив позицію України щодо чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

"Це не якесь складне питання. Це питання про справедливість. Це не питання до жінок, чоловіків не мобілізаційного віку або дітей. Вони вільні. Це питання закону та справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку згідно українського закону - ти маєш бути в Україні. І це факт. І далі ти будеш воювати або не воювати. Ти будеш працювати", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що "в Україні не можна просто дихати повітрям". "Ми у війні. І тому ти: працюєш або воюєш. І це факт. Бо заробітна плата одного військового - це податки шести-восьми людей", - наголосив президент.

За його словами, підтримка від західних партнерів не йде на забезпечення зарплати для військових. У цьому зв'язку, забезпечення військових - це питання платників податків.

"Це питання про справедливість. Ти можеш працювати й не бути на фронті. Це залежить від ситуації. Але ти повинен сплачувати податки. У цілому, це справедливо - сплачувати податки. Але у час війни це стоїть дуже гостро. Це питання справедливості", - підкреслив Зеленський.

Водночас, як наголошує глава держави, Україні завжди не вистачає людей під час війни.

"Ми боремося проти Російської Федерації, яка не рахує людей. І вона може мобілізовувати своїх людей, бо вона мобілізує трупи. Ви розумієте: вони знають, що мобілізують, вибачте, трупи. Вони мобілізують м'ясо. Їм все одно, повернеться ця людина, не повернеться тощо. А нам не все одно. І тут не питання у тому, що ми у чотири рази менші, ніж Росія за населенням. Повірте, якщо б ми були такі самі як Росія за кількістю населення - ми все одно б не кинули людей під танки", - наголосив президент.

Він сказав, що Україна поважає людину, а питання постає щодо ставлення до людини в Україні і окремо в Росії.

"Ми боремося за ці цінності, за права людей. Який сенс боротися за права людини, якщо ти не поважаєш ці права? Це просто безглуздо. Це маячня. Це і все. І тому завжди буде не вистачати (людського ресурсу) проти цієї держави, яка тримає людей як рабів і кидає їх під танки. Завжди", - заявив Зеленський.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, у грудні міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українські чоловіки, придатні до військової служби, які перебувають за кордоном, повинні повернутися і стати до лав української армії. Тим, хто не послухається, він погрожував санкціями.

В Офісі президента підтримали ідею призвати в армію українських чоловіків, які живуть за кордоном, і карати тих, хто відмовиться з'явитися у призовні пункти. Зокрема, в якості таких заходів обговорюється позбавлення допомоги та посвідки на проживання.

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