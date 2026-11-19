В статті констатується, що після всіх рукостискань і церемоній Шеньчжень не приніс жодних дипломатичних результатів.

Російський диктатор Володимир Путін виглядав, наче кіт, що з’їв вершки, коли Дональд Трамп помітив його в Шеньчжені, повідомляє TVP World.

Видання розповіло, що вперше лідери США, Росії та Китаю зустрілися на тристоронньому саміті. Трамп заявив, що вони "творять історію". Путін закріпив своє місце за столом великих держав, що викликало порівняння з Ялтою.

"Хто це? Це мій друг", – заявив американський президент, побачивши очільника Кремля.

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Видання зазначило, що з Варшави прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск дав дещо менш прихильну відповідь: "Боже, захисти нас від таких друзів".

В статті констатується, що після всіх рукостискань і церемоній Шеньчжень не приніс жодних дипломатичних результатів.

Зокрема, у заяві за підсумками зустрічі не було жодної згадки про Україну, не йшлося про врегулювання конфлікту чи припинення вогню, а також не було нічого про безпеку Європи.

Зазначається, що натомість лідери пообіцяли провести невизначені реформи ООН, збільшити постачання нафтопродуктів та продовжити діалог щодо ядерних ризиків.

Вони також наполягали на імунітеті для державних посадовців і попередили Міжнародний кримінальний суд про недопустимість зловживання своєю юрисдикцією.

"У цілому ця декларація виглядала як передвістя нападу на міжнародний порядок, заснований на цінностях, з його акцентом на міжнародному праві, відповідальності та обмеженнях державної влади", - йдеться в статті.

Видання припускає, що такий поворот подій цілком влаштував би три великі держави, надавши їм більшу свободу для реалізації своїх інтересів без зовнішнього втручання. Однак за цією багатозначною риторикою ховалося вкрай мало суті.

Проте, вважає видання, кожен лідер зміг винести для себе щось корисне.

"Сі продемонстрував дипломатичний вплив Пекіна, прийнявши обох президентів. Трамп отримав фотографії історичного саміту та перспективу подальших переговорів щодо ядерної програми. Путін отримав те, що є особливо цінним для Кремля: визнання його рівноправним партнером у дискусіях про світову безпеку", - йдеться в статті.

Україна зіпсувала Путіну момент

Після саміту на пресконференції президент РФ заявив, що обговорював із Радою безпеки Росії можливі перемир’я в окремих районах, але зазначив, що після українських атак на Керченський міст ці питання тепер зняті з порядку денного. Він попередив, що відповідь Москви буде "набагато болючішою".

На думку видання, Путін прибув до Шеньчженю, сподіваючись підкріпити враження, що перемога Росії в Україні є неминучою, і що єдине питання полягає в тому, як довго Київ зможе протриматися, перш ніж погодитися на умови Москви.

Проте Україні вдалося нагадати Путіну, наскільки далеко він ще від цієї перемоги.

"Три удари по Керченському мосту за чотири дні пошкодили його автомобільну частину та порушили залізничний рух", - зауважило видання.

Сили оборони України також завдали ударів по російських нафтопереробних заводах і паливних складах, продемонструвавши свою здатність завдавати ударів у глибині території Росії за допомогою зброї вітчизняного виробництва.

Видання наголосило, що через п’ять років після початку повномасштабного вторгнення Путін так і не зміг підкорити Україну.

Якщо врахувати, що значна частина Європи віддана підтримці опору Києва, видання вважає, що немає підстав вважати, що час обов’язково на боці Москви.

Путін має проблеми з Трампом

Видання поділилося, що проблема російського президента полягає в тому, що його стратегія використання відносин із Трампом для досягнення угоди на російських умовах поки що не дала результатів.

Нагадується, що в серпні 2025 року Трамп тиснув на Україну, вимагаючи поступок. Проте Київ заручився підтримкою Європи та відмовився прийняти вимоги Москви.

"Зараз розбіжності між Вашингтоном та його європейськими союзниками стають дедалі очевиднішими", - констатує видання.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав критику українських ударів по військових об’єктах РФ "досить дурною річчю", тоді як Велика Британія відстоювала право України завдавати ударів по російській військовій машині.

Видання вважає, що для Путіна найбільшою перешкодою зараз є готовність Європи підтримувати український опір.

Путін та Трамп: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що The Economist констатує, що поки Євросоюз нарощує санкційний тиск на Росію, президент США Дональд Трамп дедалі частіше йде на поступки Москві. Водночас, вважає видання, європейська система санкцій має серйозні вади. The Economist вважає, що новий Конгрес під контролем демократів теоретично міг би зблизити позиції США та ЄС з січня, але швидкого повороту очікувати не варто. Видання прогнозує, що Україні, можливо, ще певний час доведеться розраховувати на недосконалу європейську систему санкцій.

Також ми писали, що Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту. Очільник Кремля спробував применшити завдану шкоду. Зокрема, президент РФ зазначив, що автомобільному мосту нанесено серйозної шкоди, тоді як залізничний вже нібито відновлений. Проте він забув уточнити, що залізничний міст відкрили менше ніж на добу між двома останніми атаками України. Також Путін не назвав точних термінів щодо відновлення мосту.

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