Український президент зазначив, що зустріч могла б тривати ще, якби її не зупинили.

Президент Володимир Зеленський прокоментував підсумки зустрічі з президентом США Джозефом Байденом, яка відбулась сьогодні в Вільнюсі.

"Дуже хороша, сильна зустріч із паном президентом США Джозефом Байденом", - заявив Зеленський у Telegram.

За його словами, зустріч тривала щонайменше вдвічі довше, ніж планувалося.

"І саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б ще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою", - підкреслив Зеленський.

Український президент додав, що вони з Байденом докладно обговорили ситуацію на передовій, українські можливості, подальшу довгострокову оборонну співпрацю, внутрішні російські процеси з огляду на нещодавні події.

"США пліч-о-пліч з Україною весь час нашого захисту проти агресії. Ми це надзвичайно цінуємо. Дякую особисто президенту США, Конгресу та всьому американському народу за життєво важливу допомогу: військову, фінансову, політичну, надану Україні з початку повномасштабного російського вторгнення", - висловився президент.

Саміт НАТО у Вільнюсі

У Вільнюсі відбулась двостороння зустріч Зеленського та Байдена. На початку розмови американський президент відмітив хоробрість українців, яка є зразком для наслідування у всьому світі.

Також Байден заявив, що з нетерпінням чекає того дня, коли можна буде святкувати офіційне членство України в НАТО.

Крім того, лідери держав торкнулися теми надання Україні касетних боєприпасів. Зокрема, Зеленський вчергове підкреслив, що РФ використовує такі снаряди в Україні з першого дня вторгнення у 2014 році. Він наголосив, що рішення США про передачу Україні касетних боєприпасів допоможе українцям врятувати свої життя.

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