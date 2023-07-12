Зокрема, серед іншого - це отримання гарантій безпеки на шляху до набуття членства в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що сьогодні Україна відстоюватиме на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам після прибуття на саміт лідерів НАТО у Вільнюсі.

"Ми сьогодні маємо три пріоритетні питання на нашому порядку денному", - повідомив Зеленський.

"По-перше - це нові пакети озброєння для підтримання нашої армії на полі бою. По-друге, я думаю, що це запрошення до НАТО. Ми хочемо бути на одній стороні з усіма, з усім розумінням, і на сьогодні ми чуємо і я усвідомлюю, що ми отримаємо це запрошення, коли дозволять заходи безпеки. Я хочу обговорити з партнерами усі ці моменти", - сказав Зеленський.

"І по-третє, ми говоритимемо і боротимемося за це - це гарантії безпеки для України на шляху до НАТО", - сказав президент.

Саміт НАТО у Вільнюсі - головне

11 липня лідери НАТО погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Але запрошення до членства залежатиме від втілення певних умов. Зокрема, у майбутньому країни-члени повинні мати згоду, аби надіслати Україні запрошення для набуття членства, а Україна повинна буде відповідати умовам.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що для набуття членства важливі реформи у секторі оборони і безпеки та приведення української армії до взаємосумісності з арміями Альянсу.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що на липневому саміті НАТО Україна прагне отримати безпекові гарантії від країн-партнерів на час, поки наша держава приєднання до Альянсу.

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