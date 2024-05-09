8 травня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану до 11 серпня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Відповідно до інформації на сайті Верховної Ради, документи повернуто з підписом глави держави сьогодні, 9 травня.

Таким чином, нове продовження воєнного стану почне діяти з 14 травня — до 11 серпня 2024 року.

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8 травня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану до 11 серпня 2024 року.

За законопроект, який вніс президент Зеленський до парламенту (№11234 "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"), проголосувало 339 народних депутатів. Ним передбачено продовжити з 5 години 30 хвилин 14 травня 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні – до 11 серпня 2024 року.

Також депутати проголосував за ще один президентський законопроект - №11235 "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації". Його підтримали 336 народних депутатів. Відповідним документом передбачено також з 14 травня на 90 діб продовжити строк проведення загальної мобілізації, тобто до 11 серпня.

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