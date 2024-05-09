Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.
Відповідно до інформації на сайті Верховної Ради, документи повернуто з підписом глави держави сьогодні, 9 травня.
Таким чином, нове продовження воєнного стану почне діяти з 14 травня — до 11 серпня 2024 року.
Воєнний стан в Україні - останні новини
8 травня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану до 11 серпня 2024 року.
За законопроект, який вніс президент Зеленський до парламенту (№11234 "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"), проголосувало 339 народних депутатів. Ним передбачено продовжити з 5 години 30 хвилин 14 травня 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні – до 11 серпня 2024 року.
Також депутати проголосував за ще один президентський законопроект - №11235 "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації". Його підтримали 336 народних депутатів. Відповідним документом передбачено також з 14 травня на 90 діб продовжити строк проведення загальної мобілізації, тобто до 11 серпня.