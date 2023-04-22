Що жорсткішими будуть санкції проти Росії, то швидше буде і завершення її агресії, вважає президент України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні санкції проти Росії та заявив, що чим жорстокіші будуть обмеження, тим швидше агресор завершить війну в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. Він нагадав, що до списку санкцій додано 322 компанії РФ.

"Сьогодні набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК - підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії: виробники зброї, комплектуючих і подібного", - сказав глава держави.

Інших два санкційні списки, за словами Зеленського, це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та задіяні у знищенні свободи як на території самої Росії, так і на нашій землі.

"Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, і зокрема - щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань - абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги. Завдання - прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору. Відповідно, що жорсткіше санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов’язаних з нею осіб, проти всієї російської економіки війни - то швидше буде і завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто розуміє це", - наголосив Зеленський.

Також він відзначив важливість того, що розпочалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі.

"Ця галузь не лише генерує кошти для бюджету агресора, а й допомагає ставити в залежність інші держави, на території яких реалізуються нібито "енергетичні" атомні проекти. Будь-яка енергетика для Кремля - це зброя. Атомна енергетика для них - це також зброя. І саме це, до речі, відбувається на Запорізькій атомній станції, яку Росія використовує саме як зброю для шантажу світу. Для шантажу катастрофою. І добре, що Британія, Америка, Франція, Японія, Канада утворили альянс, який має прибрати з глобального ринку атомну галузь держави-терориста", - заявив президент.

Сьогодні президент схвалив нові санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський своїми указами увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 40 фізичних та 382 юридичних осіб.

Указом №236/2023 введено в дію ще одне рішення Ради національної безпеки і оборони від 22 квітня 2023 року, відповідно до якого санкції запроваджують проти 322 юридичних осіб.

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