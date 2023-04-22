Санкції застосовано у тому числі проти російських партій, зокрема "Єдиної росії", а також ЦВК РФ, низки держаустнов та підприємств РФ.

Президент України Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 40 фізичних та 382 юридичних осіб. Відповідні документи оприлюднив Офіс глави держави.

Так, згідно з указом №235/2023, введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 квітня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти 40 фізичних осіб, переважно громадян Російської Федерації, а також громадян Швейцарії, Ірану та Малі. Цим же указом запроваджуються санкції проти 60 юридичних осіб, серед яких низка російських підприємств, державних установ, політичних партій та інших утворень.

Зокрема у списку: Центральна виборча комісія Російської Федерації і так зване "міністерство у справах громадянської оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Донецької Народної Республіки". Санкції застосовані до партій: "Єдина Росія", "Комуністична партія Російської Федерації", "Справедлива Росія – Патріоти – За правду" , ЛДПР та "Нові Люди"

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Указом №236/2023 введено в дію ще одне рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 квітня 2023 р, відповідно до якого санкції запроваджують щодо 322 юридичних осіб.

Санкції РНБО - головне

10 березня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про спеціальні економічні та інші обмеження проти пов'язаних з Росією 287 юридичних та 120 фізосіб, серед яких більшість - росіяни.

Усім компаніям заблокують активи, повністю заборонять торгові операції, заборонять виводити капітал з України, анулюють чи зупинять ліцензії. Термін дії санкцій – 50 років.

Наприкінці 2022-го РНБО внесла до санкцій сімох попів УПЦ МП, а вже у січні 2023 року санкції було введено проти 22 росіян, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику Кремля. Зокрема, митрофорного протоієрея РПЦ Андрія Ткачова, російського православного богослова Олексія Осипова та інших.

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