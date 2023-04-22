Ображена глава російського ЦВК нагрубіянила у коментарі російським пропагандистам.

Глава російського ЦВК Елла Памфілова відреагувала на запровадження проти себе українських санкцій. Втім, відповіла топ-чиновниця у стилі екс-президента РФ Дмитра Медведєва.

У коментарі пропагандистській помийці "РИА Новости" Памфілова обізвала Зеленського "клоуном", при цьому запевняючи, що "політичні конвульсії" для неї не мають нібито жодного значення.

"Яке значення мають чергові політичні конвульсії рефлексуючого килимкового клоуна? Та ніяке", - сплеснула отрутою Памфілова.

Відео дня

Чиновниця в кращих дипломатичних традиціях Лаврова і Захарової побажала Зеленському"перекидатися".

Зеленський ввів у дію нові пакети санкцій проти РФ - що відомо

Зеленський своїми указами 22 квітня запровадив у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 40 фізичних та 382 юридичних осіб.

У список потрапили російські партії КПРФ, ЛДПР, "Нові люди", "Справедлива Росія", ряд російських компаній, а також Центрвиборчком.

Також в списку санкцій опинилися 25 фізосіб з РФ і 8 громадян Малі. В останньому випадку обмеження проти них введено не на 10 років, а до 31 серпня цього року.

Вас також можуть зацікавити новини: