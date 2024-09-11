За його словами, відповідальність усього світу – зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються.

Для участі президента держави-агресора Росії Володимира Путіна у саміті G20 у Бразилії доведеться обходити закон та ігнорувати Римський статут. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на конференції "Об’єднані заради справедливості".

"Через кілька місяців відбудеться саміт "Групи двадцяти" – дуже серйозна подія – в Бразилії. Ми чули сигнал від влади Бразилії, що вони планували запросити Путіна. Але, щоб це сталось, їм закон доведеться обходити, право руйнувати й знову ігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?" - наголосив глава держави.

Він також прокоментував відмову Монголії заарештувати Путіна під час його нещодавнього візиту до країни.

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За його словами, світ має безліч конвенцій та тисячі сторінок декларацій, працює Римський статут для понад сотні країн світу.

"Повинен працювати Римський статут. Але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь окремо. Це відповідальність усього світу – зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються. Система права має й мусить працювати так, щоб Римський статут, і зокрема ордер Міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця, реально обмежували його та вже забезпечували його ізоляцію", - зазначив Зеленський.

Президент подякував колегам та прокуророві Хану й іншим його колегам, які працювали над цим.

"Усім вам дякую. Бо саме так суспільства реагують на злочинців – ізолюють їх. Саме так треба реагувати й щодо Путіна – тиснути на нього, ізолювати його, примушувати його закінчувати війну й шукати миру", - додав український лідер.

Крім того, він звернув увагу, що є країни, у яких Римський статут не ратифікований, і "це глобальні гравці".

Можливість переговорів з РФ - деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін заявив, що Китай, Бразилія або Індія могли би стати посередниками в переговорах про припинення війни в Україні. Зокрема, диктатора запитали, які країни потенційно можуть керувати мирними переговорами з Україною.

"Перш за все Китайська Народна Республіка, Бразилія, Індія. Я перебуваю в контакті зі своїми партнерами... у нас є довіра і впевненість один в одному. Якщо буде бажання України продовжувати переговори, я можу це зробити", - сказав Путін.

Ці коментарі з’явилися після того, як Київ заявив, що не братиме участі в прямих переговорах з Росією, але працює над створенням коаліції посередників, щоб допомогти припинити війну.

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