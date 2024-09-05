Раніше диктатор казав, що обговорювати мають "мирний план", який був запропонований у Стамбулі в 2022 році.

Китай, Бразилія або Індія могли би стати посередниками в переговорах про припинення війни в Україні. Про це заявив російський правитель Володимир Путін, виступаючи на панельній дискусії на Східному економічному форумі у Владивостоці, пише Politico.

Путіна запитали, які країни потенційно можуть керувати мирними переговорами з Україною. "Перш за все Китайська Народна Республіка, Бразилія, Індія. Я перебуваю в контакті зі своїми партнерами... у нас є довіра і впевненість один в одному. Якщо буде бажання України продовжувати переговори, я можу це зробити", - сказав Путін.

Ці коментарі з’явилися після того, як Київ заявив, що не братиме участі в прямих переговорах з Росією, але працює над створенням коаліції посередників, щоб допомогти припинити війну. У Києві є надія, що широка коаліція, включно з деякими дружніми до Росії країнами, зможе проштовхнути формулу миру з 10 пунктів президента України Володимира Зеленського та змусити Москву припинити свою довготривалу агресію.

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Перспективи мирних переговорів з Росією

Як писав УНІАН, Київ хоче бачити представників Москви на наступному саміті миру. До того моменту має бути готовий детальний план закінчення війни. За словами президента України Володимира Зеленського, чим більше країн доєднаються до цього процесу, "тим більше країн глибоко розумітимуть детально цей план".

Тим часом канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що переговори між Росією та Україною мають відбутися "без попередніх умов", місцем для проведення переговорів він запропонував Австрію. Так Негаммер відреагував на бажання Путіна брати за основу переговорів ультиматум про капітуляцію України від весни 2022 року.

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