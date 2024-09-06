Монголія повинна пояснити, чому не арештувала Путіна, - прокурор МКС

Карім Хан впевнений, що Путін все ж буде на лаві підсудних у Гаазі.

Монголії доведеться пояснити Гаазі, чому вона не арештувала російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту до країни. Про це в інтерв'ю російській службі BBC News заявив прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан.

"Переговорний процес на рівні суду ведеться. Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці, але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії", – розповів прокурор.

На запитання, чи опиниться Путін під судом у Гаазі, Хан відповів, що історія показала, як це сталося з диктаторами в минулому.

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"Люди сміялися, коли трибунал щодо колишньої Югославії домагався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошевича, коли Спеціальний суд щодо Сьєрра-Леоне видавав ордер на арешт колишнього президента Чарльза Тейлора, але, як засвідчила історія, ці люди, які в минулому володіли великою владою у своїй країні та в регіоні, у підсумку опинилися на лаві підсудних", – зазначив прокурор.

Візит Путіна до Монголії

У Монголії пояснили рішення не арештовувати Путіна під час його візиту до країни 2-3 вересня. Зокрема, речник монгольського уряду заявив, що Монголія опинилась в енергетичній залежності, що ускладнює можливість ув'язнення Путіна за ордером МКС за військові злочини в Україні.

Також УНІАН повідомляв, що під час візиту Путіна до Монголії активісти розгорнули прапор України. Також вони тримали плакат із написом "Геть звідси військового злочинця Путіна".

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