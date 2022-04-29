Президент наголосив, що РФ прагне повернути свою присутність на тих територіях, де вона раніше була, зокрема й в Угорщині.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що лідери Угорщини прагнуть знайти баланс між Україною та РФ і мати "теплі відносини" з абсолютно "холодною владою".

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю польським ЗМІ.

На думку президента, в Угорщині суспільство не об'єднане з владою, але у своїй більшості угорці підтримують Україну, незважаючи на те, що частина їхнього суспільства має іншу думку, яка нав'язана інформаційною політикою проросійських ЗМІ, які присутні в Угорщині.

Зеленський наголосив, що лідери держав повинні давати відсіч "таким речам".

Він додав, угорські лідери прагнуть знайти баланс між Україною та РФ та мати "теплі відносини з абсолютно холодною владою РФ, яка абсолютно прагматична".

"І коли це знадобиться РФ, Угорщина буде в тому самому стані, в якому й Україна. Всюди, де вони (РФ - УНІАН) були присутні... Україна - вони вважають, що це їхня. Польща - вони там були присутні і вважають, що це їхня. Угорщина - так само... Ця присутність була до Німеччини у тих чи інших суверенних державах... Всюди, де була ця присутність, вони вважають, що це частково, або повністю їхнє. Вони хочуть повернути свій вплив і свою присутність... Незважаючи на те, що політичні лідери Угорщини хочуть знайти баланс між нашими державами, питання не в Україні, а в їхній державі. Їм доведеться захищати свою державу... І мені цікаво, що вони будуть чекати від України тоді?... Тому я і кажу, що ми не міряємося, хто сильніший, а хто слабший", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство закордонних справ України засуджує висловлювання Угорщини стосовно того, аби угорці "не платили ціну за війну" РФ проти України.

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