За словами Зеленського, російські фахівці, які перебувають на АЕС, "не знаються в деяких речах".

Україна відмовилася передати Запорізьку АЕС під контроль російським окупантам та чекає на її розблокування.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ.

Він нагадав, що окупанти стріляли по АЕС із танків та іншої броньованої техніки по енергоблоках.

"Вони просто не розуміють, що вони робили. Я впевнений, що вони не розуміють досі. Там було понад 100 одиниць техніки, мені здається, що 120. Вони оточили, вбили кількох людей, стріляли по ядерних блоках. Спочатку в МАГАТЕ сказали, що ніяких влучань не було. Це не є правда. Ми знайшли. Вони влучили по ядерному блоку, але є там достатньо потужний захист... Але з усім тим - це велика загроза досі, тому що на сьогодні частина атомної електростанції... окупована російськими військовими", - сказав Зеленський.

Глава держави розповів, що на станції перебувають й українські технічні спеціалісти, й російські.

"Технічних спеціалістів вони привезли з Росії - з "Росатому". І скажу вам відверто, "Росатом" це приховує, але ми знаємо, що російські спеціалісти постійно хочуть поїхати звідти, тому що вони не знаються в деяких речах", - зазначив Зеленський.

За його словами, фахівці "Росатому" намагалися повернутися в Росію під різними приводами.

Президент уточнив, що Україні пропонували передати станцію під російське управління, зокрема й окремі міжнародні партнери.

"Ми відмовилися від цього тому, що коли там наші спеціалісти – ми несемо відповідальність, а якщо спеціалісти РФ - ми не можемо нести відповідальність за такий ядерний об'єкт. І тому на сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але це також "більш-менш", тому що там ходять бойовики", - зауважив він.

Зеленський наголосив, що Україна чекає на розблокування АЕС.

Як повідомляв УНІАН, Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС Енергодар. При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ.

В Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

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