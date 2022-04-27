Україна закликає Угорщину не вплутувати тему війни Росії проти України до дискусії з інституціями Євросоюзу щодо верховенства права.

Міністерство закордонних справ України засуджує висловлювання Угорщини стосовно того, аби угорці "не платили ціну за війну" РФ проти України.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНІАН.

"Намагання Будапешта вплутати свою позицію щодо війни Росії проти України в контекст дискусії з ЄС щодо верховенства права є недоречним і неприпустимим", - наголосив Ніколенко.

"Закликаємо наших угорських партнерів утримуватися від таких дій, а натомість працювати на єдність в ЄС та, зокрема, підтримати нові антиросійські санкції, які позбавлять російську воєнну машину джерел фінансування", - заявив речник.

ЄС може позбавить Угорщину фінансування

Раніше державний секретар з міжнародних комунікацій і відносин офісу прем'єр-міністра Угорщини Золтан Ковач у мікроблозі Twitter розповів про відповідь угорського уряду на лист Європейської комісії стосовно питань функціонування верховенства права.

"Угорські виборці 3 квітня чітко висловилися. Ми повинні тримати Угорщину подалі від війни, подбати, аби угорські родини не платили ціну за війну і що наші діти захищені від сексуальної пропаганди", - заявив Ковач.

Таким способом Будапешт відреагував на запуск Єврокомісією дисциплінарної процедури проти Угорщини, що може призвести до втрати фінансування з бюджету ЄС.

Єврокомісія виявила проблеми, які можуть порушувати верховенство закону і впливати на бюджет ЄС.

"Сьогодні ми відправляємо до Угорщини лист-повідомлення про офіційний запуск процедури бюджетних умов... Угорщина повинна буде відповісти на наші побоювання і запропонувати заходи щодо виправлення ситуації", - написала в Twitter єврокомісар з питань юстиції Віра Йоурова.

Нагадаємо, у 2018 році Євросоюз звинуватив Будапешт у порушенні принципів правової держави, зокрема, утиску неурядових організацій. Тоді в доповіді, підготовленій євродепутатом від Нідерландів Джудіт Саргентіні, ішлося про корупцію в Угорщині, проблеми в конституційній, виборчій та судовій системах, погіршення ситуації зі свободою слова і тиск на громадянське суспільство.

У вересні 2019 року Брюсселі розпочався розгляд дисциплінарної процедури. Раді ЄС належало вирішити, чи буде проти Угорщини дійсно запущена штрафна процедура відповідно до статті 7 Договору про Європейський Союз, що дозволяє, крім іншого, позбавити її голосу в Раді ЄС.

Угорщина та Україна

Як повідомляв УНІАН, Угорщина не підтримує закриття неба над Україною, відмовляється надавати територію для транзиту військової допомоги Україні і виступила проти нафтового ембарго проти Росії.

Роками уряд Орбана стримано реагував на розв'язану агресію Росії проти України, підтримуючи тісні контакти з Кремлем.

Низка країн ЄС вже засудили позицію Будапешта. Так, президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Орбана у тому, що той зробив економіку країни практично залежною від Росії. А міністр оборони Чехії Яна Чернохова саботувала саміт глав оборонних відомств Вишеградської групи.

Друг Путіна, прем'єр Угорщини Віктор Орбан у неділю, 3 квітня, здобув перемогу на виборах. Його партія Fidesz набрала більш ніж половину голосів. Під час своєї промови перед виборцями він назвав українського президента Володимира Зеленського своїм політичним противником.

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