Міністерство закордонних справ України засуджує висловлювання Угорщини стосовно того, аби угорці "не платили ціну за війну" РФ проти України.
Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНІАН.
"Намагання Будапешта вплутати свою позицію щодо війни Росії проти України в контекст дискусії з ЄС щодо верховенства права є недоречним і неприпустимим", - наголосив Ніколенко.
"Закликаємо наших угорських партнерів утримуватися від таких дій, а натомість працювати на єдність в ЄС та, зокрема, підтримати нові антиросійські санкції, які позбавлять російську воєнну машину джерел фінансування", - заявив речник.
ЄС може позбавить Угорщину фінансування
Раніше державний секретар з міжнародних комунікацій і відносин офісу прем'єр-міністра Угорщини Золтан Ковач у мікроблозі Twitter розповів про відповідь угорського уряду на лист Європейської комісії стосовно питань функціонування верховенства права.
"Угорські виборці 3 квітня чітко висловилися. Ми повинні тримати Угорщину подалі від війни, подбати, аби угорські родини не платили ціну за війну і що наші діти захищені від сексуальної пропаганди", - заявив Ковач.
Таким способом Будапешт відреагував на запуск Єврокомісією дисциплінарної процедури проти Угорщини, що може призвести до втрати фінансування з бюджету ЄС.
Єврокомісія виявила проблеми, які можуть порушувати верховенство закону і впливати на бюджет ЄС.
"Сьогодні ми відправляємо до Угорщини лист-повідомлення про офіційний запуск процедури бюджетних умов... Угорщина повинна буде відповісти на наші побоювання і запропонувати заходи щодо виправлення ситуації", - написала в Twitter єврокомісар з питань юстиції Віра Йоурова.
Нагадаємо, у 2018 році Євросоюз звинуватив Будапешт у порушенні принципів правової держави, зокрема, утиску неурядових організацій. Тоді в доповіді, підготовленій євродепутатом від Нідерландів Джудіт Саргентіні, ішлося про корупцію в Угорщині, проблеми в конституційній, виборчій та судовій системах, погіршення ситуації зі свободою слова і тиск на громадянське суспільство.
У вересні 2019 року Брюсселі розпочався розгляд дисциплінарної процедури. Раді ЄС належало вирішити, чи буде проти Угорщини дійсно запущена штрафна процедура відповідно до статті 7 Договору про Європейський Союз, що дозволяє, крім іншого, позбавити її голосу в Раді ЄС.
Угорщина та Україна
Як повідомляв УНІАН, Угорщина не підтримує закриття неба над Україною, відмовляється надавати територію для транзиту військової допомоги Україні і виступила проти нафтового ембарго проти Росії.
Роками уряд Орбана стримано реагував на розв'язану агресію Росії проти України, підтримуючи тісні контакти з Кремлем.
Низка країн ЄС вже засудили позицію Будапешта. Так, президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Орбана у тому, що той зробив економіку країни практично залежною від Росії. А міністр оборони Чехії Яна Чернохова саботувала саміт глав оборонних відомств Вишеградської групи.
Друг Путіна, прем'єр Угорщини Віктор Орбан у неділю, 3 квітня, здобув перемогу на виборах. Його партія Fidesz набрала більш ніж половину голосів. Під час своєї промови перед виборцями він назвав українського президента Володимира Зеленського своїм політичним противником.