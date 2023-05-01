Сьогодні відповідний закон вніс до парламенту президент Володимир Зеленський.

З'явилися деталі законопроєкта про затвердження указів щодо продовження терміну дії воєнного стану, який сьогодні вніс до українського парламенту президент Володимир Зеленський.

Йдеться про закон "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" з реєстраційним номером "9259". Ним передбачено продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб. Тобто до 18 серпня 2023 року.

Іншим проектом закону "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 9260) термін загальної мобілізації також продовжено з 20 травня на 90 діб.

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Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні

Як повідомляв УНІАН, до цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

7 лютого Верховна Рада продовжила на 90 днів дію воєнного стану та мобілізації. Дія їх була продовжена з 19 лютого 2023 року і триває 90 днів.

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