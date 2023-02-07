Рішення підтримали 348 народних депутатів.

Верховна Рада продовжила на 90 днів дію воєнного стану та мобілізації.

Про це у Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. "Парламент схвалив закон №8419 Укази президента про продовження строку дії воєнного стану. "За" - 348 (голосів). Дія буде продовжена з 19 лютого 2023 року і триватиме знову 90 днів", - зазначив Железняк.

Він нагадав, що це вже шосте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.

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До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан, з того часу строк його дії продовжували. Востаннє це відбулося 16 листопада 2022 року, коли Верховна Рада затвердила указ президента щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні на 90 днів - до 19 лютого. Також тоді парламент продовжив строк дії загальної мобілізації.

Під час загальної мобілізації призватися на військову службу можуть усі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

На час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїздити за межі країни, окрім деяких винятків. Також обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Встановлюється комендантська година.

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